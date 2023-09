Het is niet de dag van Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Japan. Bij de start komt hij in aanraking met Lewis Hamilton. Wanneer hij hierdoor een pitstop moet maken, gaat het mis bij het uitrijden van de pitstraat en haalt hij een aantal coureurs in tijdens de safetycarsituatie. Hij krijgt hiervoor een tijdstraf van vijf seconden. Niet veel later verremt hij zich wanneer hij de Haas van Kevin Magnussen wil inhalen en beukt de Deen in het rond. Ook reed hij Lando Norris nog in de weg terwijl hij op een ronde werd gezet. Bekijk hier de beelden van deze incidenten.

Tijdstraf voor Pérez

Beuk met Magnussen

Pérez rijdt Lando Norris in de weg