Over ruim twee weken strijkt de Formule 1 neer in Florida, voor de eerste Grand Prix van Miami. Die race zal op zondag 8 mei plaatsvinden. Reden voor Red Bull om een gelikt filmpje te produceren.

Waar in het verleden Max Verstappen en Daniel Ricciardo al namens Red Bull op roadtrip gingen door de VS, is het dit keer de beurt aan Sergio Pérez die op vakantie lijkt in New York. Hij denkt nog diezelfde dag in Miami te moeten zijn en besluit dan maar de RB7 te pakken. We zien Pérez vertrekken vanaf Broadway, onderweg in Chinatown nog wat eten inslaan om vervolgens via de Manhattan Bridge zuidwaarts te rijden naar de Everglades. Daar wacht een ontmoeting met een alligator en een excentrieke waterskiër.

(Red Bull Content Pool)

Na wat donuts in downtown Miami eindigt de race voor het stadion van de Miami Dolphins. Daar wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het Miami International Autodrome.

De volledige roadtrip van Sergio Pérez’ zie je hier:

Pérez was zelf danig onder de indruk van zijn eerste grote videoproject bij Red Bull. “Het was geweldig om deel te nemen aan mijn eerste Red Bull roadtrip. Ik kan me nog herinneren dat ik die van Daniel zag, over de Golden Gate Bridge. Ik had nooit gedacht dat ik de kans zou krijgen om van zoiets deel uit te maken”, aldus de Mexicaan. “Miami is de perfecte plek voor Formule 1. Het is een erg leuke stad met een goede energie. Austin voelt altijd als een thuisrace voor mij en ik denk dat dat in Miami niet anders zal zijn.”