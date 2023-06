Sergio Pérez bewees zichzelf en zijn team Red Bull andermaal een slechte dienst. Pérez sneuvelde in Oostenrijk in Q2 van de kwalificatie vanwege het overschrijden van de track limits. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen was door zijn race-engineer even daarvoor nog op het hart gedrukt om in de slotfase van Q2 vooral binnen de lijntjes te blijven. Het hielp niet. Zie hier nog eens de beelden terug.

Sergio Pérez baalt enorm van zijn voortijdige eliminatie…

