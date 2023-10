Carlos Sainz had gehoopt zijn Grand Prix-weekend in Mexico beter van start te gaan. Gisteren was de Spanjaard ziek, vandaag ondervond hij tijdens de eerste vrije training technische problemen met zijn Ferrari. Hierdoor viel onder andere de stuurbekrachtiging uit. Bekijk hier de beelden van Viaplay van de haperende rode bolide op het Autódromo Hermanos Rodrìguez.

