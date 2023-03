Max Verstappen viel voortijdig uit in de kwalificatiesessie voor de GP van Saoedi-Arabië door een gebroken aandrijfas. “Ik heb het te accepteren”, reageert Verstappen. En over de kansen voor morgen in de race: “Niets is onmogelijk”. Bekijk hier zijn reactie meteen na zijn uitvalbeurt.

