De eerste klap is een daalder waard, moet Max Verstappen vanochtend bij het opstaan hebben gedacht. De Red Bull-coureur had zaterdag poleposition veroverd en besloot daar zondag optimaal gebruik van te maken. Bij de start van de GP was hij direct vertrokken voor een eenzame race, terwijl er achter hem van alles gebeurde. De race in anderhalve minuut:

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email