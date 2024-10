De coureurs zijn nog geen tien minuten onderweg of de eerste rode vlag wordt al gezwaaid. Het is een eerste vrije training vol rookies. Zo rijdt Andrea Kimi Antonelli in de Mercedes van Lewis Hamilton. Lando Norris maakt plaats voor de Mexicaan Patricio O’Ward. Ook Robert Schartzman, Felipe Drugovich en Oliver Bearman rijden deze sessie. Bekijk hier een video van de korte rode vlag tijdens de eerste vrije training in Mexico.

LEES OOK: ‘Pérez’ tijd is voorbij’ | Paddockpraat Update

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!