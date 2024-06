De tweede rode vlag werd veroorzaakt door Guanyu Zhou dit weekend. De Stake-coureur verliest de controle van zijn auto tijdens de laatste vrije training. Hij raakt daarbij de muur. Bekijk hier een video van het moment van Zhou.

Deze special van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).