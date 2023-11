Max Verstappen zette de kwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace naar zijn hand. Door als een van de eersten de baan op te gaan in Q3, had hij als voordeel zijn tijd neer te kunnen zetten voordat het noodweer losbarstte in São Paulo. Ook de coureurs van Aston Martin wisten handig toe te slaan in deze sessie en zijn zondag dan ook vooraan te vinden op de grid. Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie voor de Braziliaanse Grand Prix:

