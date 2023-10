Bekijk hier de hoogtepunten van de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico. Maar liefst vijf rookies kregen de kans zich te bewijzen in deze sessie op het circuit in Mexico-Stad. Eén van hen is Theo Pourchaire en helaas voor hem draait de training uit op een regelrechte flop. Hoe dat zit, zie je hier in de samenvatting van Viaplay:

