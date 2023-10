De Grand Prix van de Verenigde Staten werd gewonnen door Max Verstappen, zijn vijftigste in de Formule 1. In tegenstelling tot eerder dit seizoen kreeg hij de overwinning niet cadeau. De zesde startpositie en problemen met de remmen zorgden er namelijk voor dat hij er dit keer flink voor moest knokken. Bekijk hier de samenvatting van de race op het Circuit of the Americas in Austin:

