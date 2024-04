Het was alweer even geleden dat er in China een F1-race plaatsvond. Bij de vorige editie, in 2019, behaalde Mercedes-coureur Lewis Hamilton zijn 75e overwinning in de Formule 1. Max Verstappen eindigde destijds net naast het podium. Bekijk hieronder – alvast als opwarmertje voor komende zondag – nog eens de korte samenvatting van de Grand Prix van China in 2019.

Video samenvatting Grand Prix van China 2019

Lees hier alles over de GP van China 2024