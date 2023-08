Het Formule 1-circus is neergestreken in Monza voor de GP van Italië. Het is nog maar een jaar geleden dat Nyck de Vries daar als invaller voor Williams een glorieus Formule 1-debuut maakte en dat Max Verstappen daar overtuigend zegevierde. In een jaar tijd is er voor de één veel veranderd, maar voor de ander een stuk minder. Bekijk hieronder, als opwarmertje voor de race van komende zondag, nog eens de samenvatting van Viaplay van de GP van Italië 2022.

