Komende zondag staat alweer de GP van Italië op het hogesnelheidscircuit van Monza op het programma. Wat kan Max Verstappen uitrichten op de baan, waar hij vorig jaar nog zo overtuigend zegevierde? Bekijk hieronder – alvast als opwarmertje voor het weekend – nog eens de video van Viaplay met de samenvatting van de GP van Italië 2023.

Video: samenvatting GP Italië 2023 in Monza

