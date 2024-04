Nadat beide Red Bull-coureurs niet op het podium stonden in Australië, sloeg het team keihard terug in Japan. Max Verstappen en Sergio Pérez begonnen de race vanaf de eerste startrij en kwamen in dezelfde posities over de finish. Carlos Sainz reed een sterke race en werd knap derde. Bekijk hier de samenvatting van de race.

