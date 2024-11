Komende zondag is alweer de Grand Prix van Qatar, de voorlaatste race van het seizoen. Vorig jaar werd de race gewonnen door Max Verstappen, een dag nadat hij in de sprintrace zijn wereldtitel had geprolongeerd. De enerverende hoofdrace werd afgewerkt onder loodzware omstandigheden. Bekijk hieronder nog eens de video van Viaplay met de korte samenvatting van die race.

Video: samenvatting GP Qatar 2023:

