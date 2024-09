Komende zondag staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Het belooft op voorhand wederom een spektakelstuk te worden. Ook vorig jaar was het een sensationele race met een bijzondere winnaar in de persoon van Carlos Sainz. Immers, de GP Singapore 2023 was de enige F1-race die afgelopen seizoen niet door Red Bull werd gewonnen. Bekijk hieronder nog eens de korte samenvatting van Viaplay met de hoogtepunten van de GP Singapore 2023.

Video: Samenvatting GP Singapore 2023

Lees hier alles over de Grand Prix van Singapore

