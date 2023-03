Max Verstappen reed een ijzersterke Grand Prix in Saoedi-Arabië. De Limburger rukte op van P15 naar P2 en sleepte bovendien de snelste raceronde uit het vuur, ondanks problemen met zijn auto in de slotfase. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez werd in Jeddah als winnaar afgevlagd. Nyck de Vries eindigde netjes als veertiende. Bekijk hieronder nog eens de hoogtepunten van de race.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email