Om 13:00 uur Nederlandse tijd start op het Baku City Circuit de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het is de zevende race in Bakoe (de eerste in 2016 heette nog Grand Prix van Europa) en tot dusverre wist geen enkele coureur de race meerdere keren te winnen.

Na Nico Rosberg (2016), Daniel Ricciardo (2017), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2019) en Sergio Pérez (2021) was het vorig jaar Max Verstappen die er met de hoofdprijs vandoor ging. Bekijk hier de samenvatting van die race.