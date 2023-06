De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk eindigde voor Max Verstappen in pole position. De tweevoudig wereldkampioen kreeg na afloop wederom de Pirelli pole position award overhandigd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez ging wederom in de fout en miste Q3. Kijk hieronder nog eens naar de samenvatting van een enerverende kwalificatiesessie.

