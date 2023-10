Max Verstappen was op weg naar pole position, maar moest na afloop van de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plek. Hoe dit kwam en wie er wél met de snelste tijd vandoor ging, dat zie je in de samenvatting van de enerveren kwalificatiesessie op het Circuit of the Americas in Austin. Bekijk hier de video:

