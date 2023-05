Sergio Pérez wist zich gisteren naar de snelste tijd te rijden tijdens kwalificatie in Miami. Het was een bijzondere kwalificatie waarbij het venijn in de staart zat en hierdoor de top zes uit zes verschillende teams bestaat. Dit belooft op papier een interessante race te gaan worden! Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email