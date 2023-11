Vaak wordt dit seizoen gezegd dat het gevecht achter Max Verstappen erg spannend is. Dat is zeker het geval voor de Braziliaanse sprintrace op het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo. Bekijk hier de samenvatting van de race die rijkelijk gevuld is met mooie gevechten en inhaalacties.

Bekijk hier de samenvatting van Viaplay: