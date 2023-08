Geen snelste tijd voor Max Verstappen in de tweede vrije training van de Dutch Grand Prix, die eer was voorbehouden aan Lando Norris. Maar dat was niet het opmerkelijkste moment in de tweede sessie op Circuit Zandvoort. Dat kwam namelijk op naam van twee Australiërs.

Oscar Piastri schoof er hard vanaf in de Hugenholtzbocht. Daniel Ricciardo die vlak achter zijn landgenoot reed, schrok en knalde zelf ook hard de Tecrpro-barrier in. Het ongeval zorgde voor een rode vlag en een pijnlijke hand voor Ricciardo. Kijk hier de samenvating van de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix terug.