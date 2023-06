Max Verstappen heeft de snelste tijd geklokt bij de eerste en enige vrije training op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De tweevoudig wereldkampioen was op de medium compound sneller dan de achtervolgers, aangevoerd door de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Bekijk hieronder nog even de samenvatting van de sessie.

