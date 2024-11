Heb je de tweede vrije training gemist? Het was opnieuw een moeizame sessie waar veel coureurs weinig grip vonden op de baan. Ook Max Verstappen had last van problemen. Hij reed uiteindelijk de zeventiende tijd. Bekijk een video met de hoogtepunten van de tweede vrije training tijdens de GP van Las Vegas.

