In de laatste vrije training (VT3) voor de kwalificatie voor de GP van Italië zette Lewis Hamilton wederom de toon. Max Verstappen tekende voor de zesde tijd, maar wat opviel was vooral dat de verschillen tussen de topteams klein waren. Heb je de sessie gemist? Bekijk dan hieronder nog eens de samenvatting van Viaplay met de hoogtepunten van VT3.

Video: Samenvatting VT3 voor GP van Italië in Monza

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

