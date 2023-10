In alle vrije trainingen was Max Verstappen de snelste man op het Autódromo Hermanos Rodriquez en alles wees erop dat het in de kwalificatie niet anders zou zijn. Toch liep het anders en werd hij afgetroefd door de beide Ferrari-coureurs. Ook Daniel Ricciardo wist vriend en vijand te verrassen in de AlphaTauri. Bekijk hier in de samenvatting van de spannende kwalificatie voor de Mexicaanse Grand Prix.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email