Als Ferrari al ergens voor pole position wil gaan, dan is dat natuurlijk voor eigen publiek in Italië. Maar hoe ga je de in bloedvorm verkerende Max Verstappen afhouden van de snelste tijd? Kunnen de tifosi de rode bolides naar pole schreeuwen? Kijk hier de samenvatting van de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix terug.

