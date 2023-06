Max Verstappen domineerde zowel de eerste als tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje. In zijn kielzog kwam Nyck de Vries sterk voor de dag. Hij noteerde meer dan verdienstelijk de vierde tijd in VT1. In de daaropvolgende sessie verraste Nico Hülkenberg. De Duitser eindigde in VT2 als derde.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de eerste twee vrije trainingen op vrijdag in Barcelona.

Lees ook: het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Spanje