Logan Sargeant zorgt in het eerste deel van de kwalificatie voor rode vlaggen door zijn Williams in bocht 18 van Suzuka in de muur te zetten. De Amerikaan kan ongedeerd uit zijn bolide stappen, maar het team zal een zware klus hebben om de FW45 voor de race van zondag weer opgelapt te hebben.

Lees hier alles over de GP van Japan met o.a. het complete tijdschema