Ayrton Senna. Voor altijd een legende. Woensdag 1 mei is het dertig jaar geleden dat de Braziliaan overleed aan de gevolgen van zijn zware crash op het circuit van Imola. Als eerbetoon brengt FORMULE 1 Magazine een aantal bijzondere video’s met Ayrton Senna in de hoofdrol. Vandaag: De legendarische openingsronde van Ayrton Senna op Donington Park in 1993, ook wel de ‘Lap of God’ genoemd.

Video: Senna’s ‘Lap of God’ op Donington Park (1993)



