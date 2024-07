Een technische storing aan de startlichten zorgde voor chaos bij de start van een Britse Formule 4-race. De race van de opstapklasse vond plaats op Zandvoort, maar kwam gelijk na de start al ten einde. De startlichten gingen wel allemaal aan, maar vervolgens niet uit. Hierdoor begonnen niet alle coureurs tegelijk aan de race. De verwarring had meerdere botsingen en behoorlijk wat schade aan de F4-bolides tot gevolg.

Dat een start soms bij een Formule-wedstrijd niet helemaal goed gaat, zagen we in 2021 al eens tijdens de Hongaarse Grand Prix. Valterri Bottas verremde zich toen aan de start van de race, waardoor hij tegen de auto van Lando Norris aanreed. Vervolgens reed Norris tegen Max Verstappen, en Bottas tegen Sergio Pérez. Uiteindelijk konden maar dertien coureurs de Hongaarse race uitrijden.

LEES OOK: Bottas sluit Mercedes-rentree uit: ‘Ga niet één jaartje opvullen’

De start bij de Britse Formule 4-race in Zandvoort was zo mogelijk nog chaotischer dan de Hongaarse Grand Prix. Dit kwam doordat niet elke coureur zeker wist of hij nu wel of niet aan de race mocht beginnen. De startlichten gingen niet uit, waardoor de verwarring ontstond. Sommige coureurs besloten wel van start te gaan, terwijl andere stil bleven staan. Het resultaat was meerdere botsingen en behoorlijk veel schade. De race werd kort na het incident afgebroken, en staat nu voor zondag op de planning. Bekijk hieronder de beelden van de chaotische start.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)