Valtteri Bottas is een van de coureurs die nog geen nieuw contract heeft getekend voor 2025. De Finse vedette zit in zijn laatste jaar met Sauber. Hij heeft vertrouwen in de gesprekken die er nu lopen, al zijn er ook opties die hij liever uitsluit. Zo zit Bottas niet te wachten op een rentree bij Mercedes. “Dat heb ik nu niet nodig”, aldus de tienvoudig racewinnaar.

Mirror sport vroeg Bottas naar de vorderingen van zijn nieuwe contract. Onlangs gaf de 34-jarige coureur aan dat hij zich weinig zorgen maakt over een nieuwe samenwerking. Hij gaat ervan uit dat er volgend jaar een plekje voor hem is op de grid. Terwijl een rentree bij Williams (tussen 2013 en 2016 reed hij al voor het team uit Grove) steeds realistischer lijkt te worden, kan Bottas bevestigen dat hij niet terugkeert naar Mercedes.

“Ik ga een stoeltje niet voor één jaartje opvullen”, doelde Bottas op een nieuwe samenwerking met Mercedes. “Dat heb ik nu niet nodig.” Volgens ingewijden had hij een eenjarige deal met de Duitsers kunnen krijgen. Teambaas Toto Wolff wil immers zeker weten dat hij aanstormend talent Andrea Kimi Antonelli in de toekomst een stoeltje aan kan bieden.

“Ik wil een meerjarige samenwerking aangaan met een duidelijk toekomstplan”, vervolgde Bottas. “Een mooie uitdaging met een beetje perspectief. Als ik een contract voor één jaar teken, ben ik gelijk weer terug bij af. Ik ben goede vrienden met Toto Wolff, dus natuurlijk hebben we wel het een en ander besproken, maar ik denk dat het goed is om een beetje zekerheid te hebben. Hopelijk is het binnenkort allemaal geregeld.”

