Heb je de start van de sprintrace gemist? Lando Norris was goed weg en behoudt de leiding. Zijn teamgenoot, Oscar Piastri, is ook goed van de lijn gekomen. Hij laat zijn bolide staan na de eerste bocht en vecht met George Russell om de tweede plek. Max Verstappen kende geen goede start. Hij verliest in de eerste ronde drie plekken. Bekijk hier een video van de start van de sprintrace in op het Losail International Circuit.

