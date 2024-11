Heb je dat start van de sprintrace gemist? Het is rustig gebleven in de eerste bocht. Oscar Piastri weet de leiding te behouden. Ook Max Verstappen was goed weg, hij kwam aan de binnenkant bij Leclerc maar kwam hem niet voorbij in de eerste bocht. Bekijk hier een video van de start van de sprintrace tijdens de Grand Prix van São Paulo.

