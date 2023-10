Lance Stroll was allesbehalve blij dat hij wederom niet verder kwam dan Q1 in een kwalificatie. In de pitbox van Aston Martin in Qatar probeert zijn fysio hem terug te sturen voor het verplichte weegmoment, maar die kreeg een flinke duw van de boze Canadees. Bekijk hier de beelden:

