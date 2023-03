Gestart vanaf P15 is de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor Max Verstappen vanaf de start vooral een inhaalrace. En dat doet de tweevoudig wereldkampioen met verve. In lap 12 moet Lewis Hamilton eraan geloven en even later zijn onder andere Esteban Ocon, George Russell en Fernando Alonso aan de beurt. Bekijk hieronder de beelden van zijn inhaalacties.

