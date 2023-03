Red Bull-Teambaas Christian Horner stond meteen na de kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië met gemengde gevoelens Viaplay-commentator David Coulthard te woord. De pole position van Sergio Pérez werd wat Horner betreft overschaduwd door het uitvallen van Max Verstappen. “Maar ik heb liever dat zoiets in de kwalificatie gebeurt dan in de race”, aldus Horner, die nog voldoende mogelijkheden ziet voor Verstappen tijdens de race. “Zijn snelheid was waanzinnig.”

