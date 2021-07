Naast onze uitlegrubriek ‘F1 voor Rookies‘ hebben we dit seizoen nog een tweede vaste videorubriek in onze videoshow Parabolica. In ‘Toms top 10’ toont Tom Coronel je de komende weken en maanden zijn tien favoriete liveries aller tijden. Deze week toont Coronel de auto van het team dat maar één seizoen rondreed in de Formule 1, maar wel meteen het kampioenschap won: Brawn GP.

