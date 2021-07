Naast onze uitlegrubriek ‘F1 voor Rookies‘ hebben we dit seizoen nog een tweede vaste videorubriek in onze videoshow Parabolica. In ‘Toms top 10’ toont Tom Coronel je zijn tien favoriete liveries aller tijden. Deze week toont Coronel de Arrows A21, de auto waarin hij zelf een Formule 1-test reed.

