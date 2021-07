Naast onze uitlegrubriek ‘F1 voor Rookies‘ hebben we dit seizoen nog een tweede vaste videorubriek in onze videoshow Parabolica. In ‘Toms top 10’ toont Tom Coronel je zijn tien favoriete liveries aller tijden. Deze aflevering toont Coronel de Renault R25, de auto waarmee Fernando Alonso zijn eerste van twee wereldtitels behaalde.

