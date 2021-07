Ex-Formule 1-coureur en tweevoudig Indy 500-winnaar Juan Pablo Montoya denkt dat Max Verstappen ‘zolang er niks geks gebeurt’ dit jaar kampioen wordt. “In de handen van Max is de Red Bull-bolide een klasse apart.”

Dat verklaart Montoya – zelf goed voor zeven Formule 1-zeges – in de videoshow van Motorsport.com. De Colombiaan stelt desgevraagd dat het in zijn ogen ‘heel moeilijk wordt voor Mercedes’ om de titelstrijd nog te kantelen nu Verstappen 32 punten voorsprong heeft op Lewis Hamilton – en Red Bull 44 op Mercedes bij de constructeurs.

“Red Bull en Max hebben al het momentum”, stelt Montoya. “Max staat er ook gewoon week in, week uit. Ik zie niet hoe Mercedes ze nog kan verslaan. Het enige wat nog voor ze pleit, is hun upgrade voor Silverstone. Hopelijk voor Mercedes is die groot genoeg om dichterbij Red Bull te komen, maar ik denk niet dat er nog genoeg in het vat zit.”

Duidelijk taal dus van Montoya, die Verstappen inmiddels als de gedoodverfde titelkandidaat ziet. “Op basis van hoe het nu gaat, moet je zeggen dat Max zolang er niks geks gebeurt dit jaar gewoon kampioen moet worden”, aldus de ex-coureur van Williams en McLaren.

Volgens Montoya heeft Verstappen alles normaliter ook onder controle tijdens de races. Daarbij helpt het volgens hem enorm dat de Nederlander in zijn ogen de snelste auto van het veld heeft. “Dat maakt het veel makkelijker om alles onder controle te houden. Als je de snelste auto hebt en alles meezit, is het veel eenvoudiger om kalm te blijven.”

‘Gaat niet om druk’

Gevraagd of hij denkt dat Mercedes en Hamilton de druk voelen en het daardoor minder gaat, antwoordt Montoya van niet. “Het heeft niks met druk te maken. De Red Bull is nu gewoon de snellere auto. Lewis is een geweldige coureur en Valtteri Bottas doet een good job, maar in de handen van Max is de Red Bull een klasse apart.”

“Zijn teamgenoot Sergio Pérez wordt bovendien elke week beter”, meent Montoya. “Zo wordt het ook echt steeds moeilijker voor Mercedes”, denkt hij. Als voorbeeld wijst Montoya naar afgelopen weekend: “Zelfs McLaren begint ze nu het leven zuur te maken.”

