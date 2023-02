Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gemengde gevoelens na de eerste twee testdagen in Bahrein. De Oostenrijker constateert dat de W14-bolide (nog) niet sterk genoeg is om vanaf de start van het seizoen vooraan mee te strijden. “We moeten realistisch zijn. De Red Bull-trein heeft het station al verlaten”, zegt hij onder andere in gesprek met Viaplay.

