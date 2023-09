Voor Yuki Tsunoda zat de Grand Prix van Singapore er vlak na de start al op. Na een botsing met Sergio Pérez liep de Japanner een lekke band op en was het einde oefening. Het zit de AlphaTauri-coureur niet mee, tijdens de vorige Grand Prix in Italië kwam hij niet verder dan de opwarmronde. Hopelijk heeft hij volgende week in zijn thuisrace wat meer geluk. Bekijk hier het incident na de start in Singapore.

