De Grand Prix van Abu Dhabi zal dit jaar een nieuwe uitdaging bieden voor de coureurs, aangezien het Yas Marina Circuit op enkele plekken flink aangepast wordt. De verbouwingen aan het circuit zijn in volle gang en de organisatie van de race heeft nu beelden vrijgegeven van de voortgang.

De Grand Prix van Abu Dhabi is al enkele jaren de traditionele afsluiter van het Formule 1-seizoen, maar onder het kunstlicht brachten de races zelden spektakel op. De inhaalacties moesten vooral in bochten 8 en 11 komen dankzij DRS, maar voor de rest waren er weinig inhaalpunten. Om voor wat meer vuurwerk te zorgen besloot de organisatie om het circuit op enkele plekken aan te pakken.

De chicane in aanloop naar wat nu bocht 7 is zal uit de lay-out gehaald worden en vervolgens wordt diezelfde bocht 7 verbreed. Daardoor moeten de coureurs al kunnen inhalen vóór ze het rechte stuk op gaan, waar ze de DRS activeren. Bochten 11, 12, 13 en 14 worden ondertussen aangepast van een langzame bochtensectie tot één vloeiende bocht. In bocht 11 vonden al regelmatig inhaalacties plaats, maar de nieuwe bocht zou het nog makkelijker moeten maken. Deze bocht zal, net als op Zandvoort, een banking hebben. Ten slotte zullen bochten 17, 18, 19 en 20 aangepast worden.

De verbouwingen aan het circuit zijn nu in volle gang en zijn volgens de organisatie al voor meer dan de helft voltooid. In een filmpje laat het circuit de voortgang van deze verbouwingen zien.