Het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi wordt nog voor de race van dit jaar onder handen genomen om het inhalen makkelijker te maken. “We hopen meer spektakel en inhaalacties te zien.”

Dat vertelt Saif Al Noaimi, interim CEO van Abu Dhabi Motorsports Management, aan Autosport. Abu Dhabi staat al sinds 2009 op de Formule 1-kalender en negen van de twaalf keer was de Grand Prix in het emiraat de seizoensfinale. Veel spanning en spektakel heeft de race tot op heden echter niet opgeleverd.

Om dat te veranderen, neemt Abu Dhabi Motorsports Management de omloop onder de loep. “We hebben naar de fans, coureurs, Formule 1 en FIA geluisterd en werken eraan wat veranderingen aan de layout van de baan door te voeren. Spannende veranderingen”, belooft Al Naoimi.

Welke bochten of baandelen er precies op de schop gaan, wordt volgens Al Naoimi binnenkort bekendgemaakt. Het Yas Marina Circuit is al sinds de eerste editie van de Grand Prix van Abu Dhabi hetzelfde. “We willen echter zorgen voor meer inhaalmogelijkheden en een circuit dat een snellere flow heeft.”

De organisatie in Abu Dhabi speelt daarmee volgens Al Naoimi ook in op de moderne Formule 1-auto’s. Elkaar kort volgen en inhalen is daarmee misschien wel moeilijker dan ooit. “We hopen hier meer spektakel en inhaalacties te zien. En hopelijk duurt de titelstrijd ook tot en met de laatste race en wordt het hier beslist.”

