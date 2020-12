Ricciardo pleit voor veranderingen aan het Yas Marina circuit: ‘Er moet wat veranderd worden’

De Grand Prix van Abu Dhabi van afgelopen weekend gaat zeker niet de boeken in als de leukste race van de afgelopen paar jaar. Door het bochtige karakter van het circuit is inhalen erg lastig. Volgens Daniel Ricciardo moet de lay-out aangepast worden zodat er beter ingehaald kan worden.

Sinds 2009 rijdt de Formule 1 in Abu Dhabi en het werd toen al gelijk duidelijk dat inhalen erg moeilijk is op het 5554 meter lange circuit. Zelfs met twee lange rechte stukken en DRS is inhalen niet eenvoudig, zo ondervond Fernando Alonso in 2010, die toen maar niet Vitaly Petrov kon inhalen en daardoor geen kampioen werd. Ook afgelopen weekend werd er nauwelijks ingehaald en dus moet er wat veranderd worden aan het circuit, vindt Daniel Ricciardo.

“Het is meestal niet een enerverende race en dat is jammer, want het is geweldig om elk jaar naar Abu Dhabi te gaan. Ik wil niet te pessimistisch zijn over het circuit, maar ik denk wel dat er misschien hier en daar wat veranderd moet worden”, zegt Ricciardo tegen Insideracing.

Oud Formule 1-coureur en tegenwoordig commentator bij Sky Sports, Martin Brundle, sluit zich hierbij aan en stipt een probleem aan. “Er zijn teveel off-camberbochten en daardoor is het lastig om iemand te volgen, zeker in de bochtige laatste sector”, schrijft Brundle in zijn column. “In vier van de laatste races waren de nummers 1, 2 en 3 in de kwalificatie ook de nummers 1,2 en 3 in de race en de laatste zes races in Abu Dhabi werden allemaal vanaf pole gewonnen”, aldus de Brit.

