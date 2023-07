Voor het eerst in vier races deelde Max Verstappen na de door hem gewonnen Grand Prix van Oostenrijk het podium weer eens met zijn teamgenoot. Sergio Pérez stond in Miami voor het laatst op het podium, maar eindigde op de Red Bull Ring op de derde plek. Voor Charles Leclerc was het nog langer geleden dat hij weer eens champagne mocht proeven: dat gebeurde voor het laatst in Baku.

