Tussen alle hectiek van de Grand Prix van Miami door, vond Max Verstappen afgelopen weekend nog even tijd voor een uitstapje met Red Bull-motorleverancier Honda.

Honda Performance Development had in Florida een aardige verrassing voor Verstappen in petto. De race-afdeling van het Japanse automerk heeft met de Honda CR-V Hybrid Racer naar eigen zeggen ‘een wolf in schaapskleren’ gebouwd. Onder de carrosserie van de CR-V Hybrid heeft HPD een 2.2-liter twin-turbo aangedreven V6 IndyCar-motor geïnstalleerd, goed voor 800pk.

Het gevaarte moest natuurlijk – onder toeziend oog van voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe – getest worden en dat doe je natuurlijk op een toepasselijke locatie, de Homestead-Miami Speedway:

@ Honda Racing

